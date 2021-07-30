В Екатеринбурге на реконструкцию усадьбы купца Нурова потратят 100 миллионов рублей

Усадьба была построена во второй половине XIX века Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге планируют реконструировать усадьбу купца Нурова на перекрестке улиц Чапаева и Декабристов и создать в ней арт-кластер. Заняться восстановлением здания собирается строительная корпорация «Маяк». Компания планирует вложить в восстановительные работы около 100 миллионов рублей.

- Сумма ориентировочная. Будет зависеть от того какую модель реконструкции согласуем - универсальную, под нескольких арендаторов или одного, базового, который займет максимальное количество арендопригодной площади, - объясняют в пресс-службе корпорации «Маяк».

Ориентировочно реконструкцию усадьбы закончат к 2023 года. Однако в корпорации отмечают, что сроки достаточно оптимистичные, так как объем работ достаточно большой.

- Мы только что проделали огромную работу с архивами, подали соответствующую документацию и утвердили в Управлении охраны памятников так называемый «предмет охраны» на части усадьбы: угловой дом, двухэтажный каменный жилой дом, двухэтажная каменная хозяйственная постройка, ограда с колоннадой, - рассказали в пресс-службе «Маяка».

Также в корпорации рассказали, что планируют не только восстановить здание, но и благоустроить территорию рядом с ним.

- Здесь мы, совместно с общественниками выступили с инициативой к предоставлению на условиях муниципально - частного партнерства небольшого участка прилегающей к усадьбе территории, - добавили в пресс-службе.

В «Маяке» отметили, что они также готовы обустроить на территории усадьбы оранжерею, если получится восстановить из архивов чертежи и согласовать ее размещение.

Отметим, что в настоящее время от усадьбы остались дом, находящийся на ее углу, вытянутые вдоль проспекта флигель и ограда и хозяйственная постройка во дворе.