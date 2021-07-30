Банк Уралсиб в Екатеринбурге увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,9 раза

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Банк Уралсиб за первое полугодие 2021 года выдал в Екатеринбурге ипотечных кредитов более чем на 1,5 млрд рублей – в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Высокий спрос на ипотеку во многом обусловлен действием программы льготного кредитования с государственной поддержкой. В Уралсибе доля ипотечных сделок, заключенных по этой программе в Екатеринбурге (включая кредиты на приобретение объектов недвижимости в других регионах), как по объему, так и по количеству, превышала 50% от общего портфеля в течение всего полугодия.

После изменения программы льготной ипотеки с господдержкой с 1 июля текущего года кредиты в Банке продолжают пользоваться спросом. Ставки в Уралсибе остаются привлекательными для заемщиков, так, по программе «Ипотека для семей с детьми» минимальная процентная ставка составляет 5,09% годовых*.

Банк Уралсиб также предлагает клиентам ряд других выгодных программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».