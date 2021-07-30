В Академическом начали вырубать березовую рощу

Жители Академического забили тревогу, заметив вырубку деревьев в березовой роще
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Академического района в Екатеринбурге забеспокоились, заметив вырубку деревьев в березовой роще возле дома на улицы Чкалова, 240.
- Пилят деревья, огромные, красивые березы. Вокруг поставили забор, привезли какую-то будку, - рассказал подписчик группе ВКонтакте «Академический».
Оказалось, что деревья срубают для строительства автомобильного проезда и прокладки инженерных сетей первого квартала ЖК «ART. Город-парк». Об этом рассказали в «Атомстройкомлексе», который начал работы на территории рощи.
- Администрацией города и застройщиком совместно принято решение об уменьшении ширины автомобильного проезда с изначально запланированных 40 метров до 27-28 метров с целью сохранения максимального числа зеленых насаждений. Также застройщиком проведено обсуждение планируемых работ с представителями инициативной группы жителей микрорайона, в состав которой вошел глава ТОС «Академический», - рассказали в пресс-службе компании.
Также в «Атомстройкомлексе» отметили, что компания оплатит компенсационный взнос и высадит деревья на другой территории, которую для этих целей определит лесничество.
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