В Екатеринбурге мужчина бутылкой разбил лобовое стекло автомобиля

Мужчина не прекратил конфликтовать даже когда в него брызнули перцовым баллоном Фото: скриншот с видео

Жительница Екатеринбурга написала заявление в полицию на мужчину после дорожного конфликта, который произошел в среду днем, 28 июля на улице Шаумяна. Как рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» водитель автомобиля Lada Largus бутылкой разбил лобовое стекло Toyota Cynos, не пропустившего его при перестроении.

- Мужчина начал перестроение, не убедившись в безопасности маневра. Пропускать нарушителя не стали, что его расстроило. Из-за этого он подъехал справа от нашего автомобиля и ударил водителя моего автомобиля Toyota Cynos через окно, - рассказала екатеринбурженка. - Мы его догнали, мой молодой человек пошел сказать, чтобы мы поехали в полицию оформляться за нападение.

После этого мужчина снова начал бросаться с кулаками на водителя Toyota. Тогда в него брызнули перцовым баллоном. Но и это, по словам девушки, его не остановило, а только еще больше разозлило - он взял в своей машине бутылку вина и бросил со всей силы ее в лобовое стекло иномарки, при этом угрожая отверткой водителю и пассажирам Toyota.

Мы запросили комментарий по поводу этого инцидента в УМВД по Екатеринбургу.

Смотреть видеосюжет На Шаумяна мужчина разбил стекло иномарки, кинув в него бутылку вина

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