В Первоуральске мужчина отсудил более 100 тысяч рублей за неисправную печь

Подрядчик должен устранить неисправности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Первоуральске мужчина через суд взыскал более 100 000 рублей за неисправную печь. Еще в мае 2019 он заключил договор о работах, в которых подрядчик обязался изготовить печь с теплообменником, которая должна отапливать весь дом. За печь он заплатил 257 000 рублей.

Подрядчик выполнил работы, но оказалось, что печь работает не так, как предполагалось – отапливалась всего одна комната. Из-за этого первоуральцу пришлось произвести затраты на обогрев дома электрическим котлом, дрова и поленницу.

- Мужчина с иском в Первоуральский городской суд о защите прав потребителей. Он просил обязать ответчика в течение месяца устранить выявленные недостатки печи, взыскать затраты на отопление дома электрокотлом и дровами – 72 747 рублей, возместить затраты на изготовление теплообменника в размере 35 000 рублей, а также на оплату работ и материалов сантехникам – 140 000 рублей. Также мужчина просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда и штраф – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд первой инстанции удовлетворил требования частично. С подрядчика будут взысканы убытки в сумме 63 148 рублей, компенсация морального вреда – 10 000 рублей, штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя – 36 574 рубля. Всего взыскано 109 722 рубля. В удовлетворении остальной части исковых требований было отказано.

Свердловский областной суд, куда была подана истцом апелляция, отменил решение суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований о возложении обязанности по устранению недостатков, оставив остальное без изменений. Теперь подрядчик в течении месяца должен устранить недостатки в работе печи.