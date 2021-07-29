В Свердловской области жилье в новостройках подорожало на 21%

Быстрее всего дорожает хорошее жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость квадратного метра в новостройках в Свердловской области во втором квартале 2021 года подорожала на 21%. В среднем за квадратный метр придется заплатить 83 500 рублей – сообщает Росстат.

Элитное жилье подорожало на 16,2% , а типовые квартиры на 14,3%. В этот же период выросли цены и на квартиры улучшенного качества на 23,6%.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом стоимость на первичном рынке возросла на 20,9%. Если же сравнивать цифры по всей России, то цены на жилье в новостройках во втором квартале 2021 года выросли на 23,6%.

Отметим, что самое дорогое жилье в новостройках Москвы, там квадратный метр обойдется в 277 400 рублей. На втором месте Санкт-Петербург, где в среднем придется заплатить 166 200 за квадратный метр. Дешевле всего жилье в новостройках можно купить в Кабардино-Балкарии. Средняя стоимость «квадрата» в этом регионе составляет 31 600 рублей.