В Нижнем Тагиле по решению суда администрация обустроит тротуар около школы

Тротуар сделают в августе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района после проверки обнаружила отсутствие обустроенного тротуара по улице Аганичева около школы №23 и направила исковое заявление в суд с требованием устранить нарушения.

- Установлено, что участок автомобильной дороги по ул. Аганичева от ул. Максима Горького до ул. Завода Механика расположен в районе общеобразовательной школы № 23 им. Ю.И. Батухтина. На указанном участке отсутствует обустроенный тротуар, что является нарушением положений ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства, – сообщили пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора, однако администрация города не согласилась с решением и подала апелляцию в Свердловский областной суд, который оставил решение первой инстанции без изменений.

Теперь прокуратура будет контролировать исполнение судебного решения по обустройству тротуара с целью повышения безопасности и предотвращению ДТП.