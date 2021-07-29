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Общество29 июля 2021 17:36

В Екатеринбурге у автобуса №24 будет новая остановка

Она появится на улице Викулова
Алена ЗАХАРОВА
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Дополнительная остановка станет следующей после "Радуга Парка" в направлении центра

Дополнительная остановка станет следующей после "Радуга Парка" в направлении центра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у автобуса №24, который следует по маршруту «Поселок Мичуринский - микрорайон Компрессорный» будет новый остановочный пункт.

- На маршруте № 24 «п. Мичуринский — мкн. Компрессорный» в направлении мкн. Компрессорный вводится остановочный пункт «Начдива Васильева», расположенный на улице Викулова, в районе дома №34 по улице Начдива Васильева – сообщает Гортранс.

Изменения произойдут уже в пятницу, 30 июля.