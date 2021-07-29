Свердловская область на 70% готова к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону на Урале идет полным ходом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил готовиться к началу отопительного сезона еще в мае. Этот вопрос он взял на личный контроль. На сегодняшний день, по данным, которые передали муниципалитеты, готовность к отопительному сезону 2021/2022 составляет 70%. К зиме подготовка будет завершена полностью. Об этом губернатору рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

- По информации муниципалитетов, почти 70 % объема выполненных работ приняты. В настоящее время никаких рисков, связанных с подготовкой к отопительному сезону, нет, — сообщил Смирнов.

При этом министр ЖКХ отметил, что есть системный вопрос, который возник из-за резкого роста стоимости строительных материалов, необходимых для подготовки к зиме. Губернатор Куйвашев направил на эти цели дополнительные средства. Например, на ремонт сетей водоснабжения в Каменском районе дополнительно уже выделено 32 миллиона рублей.