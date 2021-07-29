Свердловский арбитражный суд снял арест со счетов Вероники Ковпак

Суд отменил арест на имущество и счета Вероники Ковпак Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Свердловской области, удовлетворил ходатайство супруги депутата Госдумы РФ Льва Ковпака – Вероники Ковпак и снял арест с ее счетов и недвижимости. Это решение было принято в рамках дела о банкротстве ООО «Продовольственная компания».

Ранее арбитражный управляющий обанкротившейся фирмы решил, что семья Льва Ковпака контролировала компанию и выводила из нее средства в другие компании, таким образом образовалась кредиторская задолженность. Управляющий подал заявление для проверки действий семьи Ковпака, чтоб привлечь их к ответственности. Также он подал ходатайство о принятии обеспечительных мер на 1 миллиард рублей. 19 июля суд удовлетворил это заявление.

Однако этот арест удалось опротестовать. Лев Ковак заявил, что не участвует в правлении бизнеса с 2013 года, поэтому среда из ООО «Продовольственная компания» выводить не мог. В свою очередь, представители организаций, которые связаны с «Кировским» обеспокоились, что арест счетов на 1 миллиард рублей угрожает стабильной работе сети.

В итоге суд 23 июля суд снял арест со счетов Льва Ковпака и Игоря Ковпака, но вместо этого наложил арест на помещения торгового центра сети на улице Восстания в Екатеринбурге, а также земельных участков, принадлежащих компании, которую контролирует семья Ковпаков.

Вероника Ковпак, арест счетов и имущества которой сохранялся, был снят после того, как она подала заявление о замене обеспечительных мер. 28 июля арбитражный суд удовлетворил это заявление.

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