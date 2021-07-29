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Недвижимость29 июля 2021 16:32

В Свердловской области выделят 12,8 миллиона рублей на догазификацию

В региональном бюджете на проведение газа было заложено около 1,2 миллиарда рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
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На Среднем Урале дадут деньги на догазификацию двух поселкам

На Среднем Урале дадут деньги на догазификацию двух поселкам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области на проведение газа в 224 жилых дома выделят 12,8 миллиона рублей. Сумма указана в постановлении о предоставлении дополнительных субсидий на газификацию, сообщает областной департамент информационной политики.

По результатам конкурсного отбора эти средства разделят между двумя муниципалитетами. Субсидии пойдут на проведение газа в потребительский кооператив «Набережный» в Артемовском (9,33 миллиона рублей) и газопроводы по улицам Мельникова – Маяковского – Белинского в поселке Белоярский (3,5 миллиона рублей). При этом оба газопровода должны заработать до конца 2021 года.

- В Артемовском это позволит досрочно обеспечить голубым топливом 208 домовладений, в Белоярском – 16. В общей сложности благодаря доступу к инфраструктуре условия проживания смогут улучшить более 600 человек, - заявил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

В региональном бюджете на 2021-2023 годы заложено около 1,2 миллиарда рублей на газификацию. Кроме Артемовского и поселка Белоярского газ будут проводить в Алапаевском, Ирбитском, Красноуфимском районах, в Верхней Туре, Горноуральском, Качканарском, Новоуральском, Пышминском городских округах. А также в Верхотурье, Бисерти, Тугулыме, Тавде и рабочем поселке Атиг. Всего планируется охватить более трех тысяч жилых домов.