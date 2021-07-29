Федеральный чиновник проверил готовность Свердловской области к Универсиаде-2023

Азат Кадыров проверил, как возводят объекты к Универсиаде-2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область с трехдневным визитом прибыл первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров. Он поверил готовность региона к проведению летней Универсиады, которая состоится в 2023 году, и высоко оценил проделанную работу.

Во время визита он осмотрел объекты инфраструктуры, которые находятся в Екатеринбурге, среди них - строящаяся Деревня Универсиады, объекты Уральской футбольной академии, Дворец водных видов спорта, Центр художественной и эстетической гимнастики в микрорайоне Солнечный, Дворец Дзюдо в Академическом. Так же он посетил Верхнюю Пышму и Первоуральск. Заместитель министра выразил уверенность, что наследие Универсиады необходимо свердловчанам.

- Екатеринбург известен своими спортивными традициями, есть опыт проведения мероприятий. Город почувствует праздник, а потом уже жители города и области будут заниматься физкультурой и спортом на обновленных или новых объектах – отметил Азат Кадыров.

Помимо визитов на спортивные объекты Универсиады, федеральный чиновник провел совещания с представителями органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, которые ответственны за реализацию региональных проектов.