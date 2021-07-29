«Автомобилист» презентовал предсезонную форму

Предсезонную форму изготовили специально к 75-летнему юбилею отечественного хоккея. Фото: пресс-служба ХУ "Автомобилист"

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» презентовал форму, которую создали специально к 75-летнему юбилею свердловского и отечественного хоккея.

Джерси, в которых команде предстоит сыграть предсезонные турниры, выполнены в традиционных цветах – красных и белых. На форму нанесено название команды вместо привычной эмблемы клуба. Подобный дизайн был в 70-х годах прошлого века. К юбилею был разработан специальный логотип – шеврон с его изображением этого будет на передней стороне предсезонной формы. Также на форму будут нанесены фамилии легендарных свердловских хоккеистов, которые играли в команде разные годы – вместе с номерами и фамилиями действующих игроков «Автомобилиста».

- Выражая свое почтение ветеранам свердловского хоккея, мы решили нанести фамилии наиболее выдающихся хоккеистов клуба на предсезонную форму – вместе с номерами и фамилиями действующих игроков «Автомобилиста» – рассказали в пресс-службе клуба.

Так выглядит новая форма сзади. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Всего отшито 44 комплекта. В этой форме игроки проведут три предсезонных турнира — Parimatch Sochi Hockey Open, Кубок Pеспублики Башкортостан, а также Кубок губернатора Челябинской области.

Напомним, новый сезон для «Автомобилиста» начнется 3 сентября 2021 года на домашней арене против магнитогорского «Металлурга».