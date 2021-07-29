Екатеринбурженка получила в трамвае пощечину за то, что была без маски

Мужчина ударил девушку, почти сразу как зашел на остановке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Екатеринбурга накануне вечером, 28 июля, получила пощечину в трамвае за то, что была без маски. Мужчина ударил девушку, почти сразу как зашел на остановке «Маневровая».
- Девушка отмечает, что у самого мужчины маска висела на подбородке. Он грубо разговаривал с ней, люди стали возмущаться, - рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
В итоге, мужчина, не выдержав натиска остальных пассажиров, вступившихся за девушку, вышел из трамвая. В полицию екатеринбурженка обращаться не стала.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка