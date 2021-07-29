Екатеринбурженка получила в трамвае пощечину за то, что была без маски

Мужчина ударил девушку, почти сразу как зашел на остановке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга накануне вечером, 28 июля, получила пощечину в трамвае за то, что была без маски. Мужчина ударил девушку, почти сразу как зашел на остановке «Маневровая».

- Девушка отмечает, что у самого мужчины маска висела на подбородке. Он грубо разговаривал с ней, люди стали возмущаться, - рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

В итоге, мужчина, не выдержав натиска остальных пассажиров, вступившихся за девушку, вышел из трамвая. В полицию екатеринбурженка обращаться не стала.

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