В Екатеринбурге установят часы к чемпионату миру по волейболу

Часы появятся в самом центре города. Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге появятся часы обратного отсчета времени до начала чемпионата мира по волейболу-2022. Их размесят в пешеходной зоне на улице Вайнера. Решение об установке принял мэр города Алексей Орлов после осмотра площадки.

Объект установят 19 августа, а 26 августа, в день открытия спортивного фестиваля «1 год до чемпионата мира по волейболу FIVB 2022», торжественно запустят. Часы будут работать до августа 2022 года - даты окончания спортивных состязаний.

- Уверен, жителям и гостям Екатеринбурга часы понравятся, появится еще одна точка притяжения. И фестиваль, и чемпионат мира еще больше утвердят статус Екатеринбурга как города, способного принимать и проводить на высоком уровне самые ответственные и значимые международные мероприятия, – сказал мэр Алексей Орлов.

Напомним, чемпионат мира по волейболу FIVB пройдет в десяти российских городах в 2022 году. В Екатеринбурге состоятся игры группового этапа, которые пройдут с 27 по 29 августа.