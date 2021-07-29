В ковидные госпитали Свердловской области привезли 300 кислородных концентраторов

Кислородные концентраторы удобнее использовать, чем баллоны с кислородом Фото: Фонд святой Екатерины

По отделениям 30 больниц Свердловской области, куда госпитализируют заболевших коронавирусом, распределили 300 кислородных концентраторов. Они используются для дыхательной недостаточности из-за поражения легких. Оборудование в медучреждения закупили учредители Фонда святой Екатерины.

- Третья волна характеризуется более тяжелыми пациентами, большинству из них требуется кислородная поддержка. Полученное количество аппаратов позволяет оперативно закрыть образовавшуюся потребность в кислороде, - рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Кислородные концентраторы, которые привезли в больницы, являются доступной альтернативой баллонам со сжатым кислородом, которые нужно закупать и хранить под высоким давлением. Новое оборудование легче использовать хотя бы потому, что его можно подключить где угодно – в палате, коридоре или процедурной. Кроме того, преимущество в использовании концентраторов заключается в том, что кислород подается на регулярной основе и, следовательно, никогда не заканчивается. Подача воздуха может продолжаться до тех пор, пока это необходимо больному.