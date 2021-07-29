Мероприятия, приуроченные к Дню железнодорожника, пройдут на СвЖД в онлайн-формате

Фото: предоставлено СвЖД

В первое воскресенье августа работники стальных магистралей отмечают профессиональный праздник – День железнодорожника. На Свердловской железной дороге в этом году основные праздничные мероприятия, включая традиционный благотворительный забег «Достигая цели!», вновь пройдут в онлайн-формате.

Онлайн-забег «Достигая цели!» состоится в период с 1 по 8 августа. В нем примут участие работники Свердловской магистрали и члены их семей. Бегуны смогут выбрать традиционную дистанцию 5 км или специальную 1520 метров, символизирующую ширину железнодорожной колеи. Все стартовые взносы участников поступят в благотворительный фонд «Дети России» для адресной помощи тяжелобольным детям.

Внести свой вклад в доброе дело и поучаствовать в благотворительной акции смогут не только железнодорожники, но и все желающие: на сайте забега rzdrun-ekb.ru есть кнопка для сбора добровольных пожертвований «Не бежать, но помочь детям».

Фото: предоставлено СвЖД

Кульминацией Дня железнодорожника станет большой онлайн-концерт, который состоится в воскресенье, 1 августа. Зрителей ждет насыщенная и необычная программа: популярные музыкальные коллективы специально записали творческие номера в неожиданных железнодорожных локациях. В студию прямого эфира заглянут интересные гости, которые расскажут, чем сегодня живет Свердловская магистраль: о новых сервисах и технологиях, достижениях в области экологии и медицины, социальных и образовательных проектах и многом другом. Трансляция будет организована на сайте забега и на страницах сообщества «Про ЖД. Всё самое интересное» в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram. Начало в 12.00 по местному времени.

Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» обеспечивает транспортно-экономические связи индустриальных районов Урала и Западной Сибири с центральными, восточными и западными регионами России и зарубежными странами и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км (10% территории РФ) с населением более 10,5 млн человек (7% населения страны). По основным показателям дорога входит в первую тройку крупнейших магистралей страны, по объемам погрузки занимает 2 место. За 1 полугодие 2021 года на СвЖД погружено 73,4 млн тонн, в том числе таких важнейших грузов как нефтепродукты, металлы, минеральные удобрения и строительные материалы. С вокзалов и станций магистрали отправлено 12,6 млн пассажиров.

Свердловская железная дорога является крупнейшим потребителем продукции предприятий транспортного машиностроения и металлургии Уральского региона, а также входит в число крупнейших налогоплательщиков. За 1 полугодие СвЖД перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные социальные фонды 11,4 млрд рублей. В 2021 году для нужд холдинга «РЖД» планируется приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 62,16 млрд рублей.