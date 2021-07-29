В Нижнем Тагиле массово жгут контейнеры для мусора

В городе пироманы жгут пластиковые контейнеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала июля 2021 года в Нижнем Тагиле хулиганы сожгли 28 контейнеров для ТКО на 8 мусорных площадка. Возгорания возникали по два-три раза в неделю. Ущерб от возгораний составил больше 300 тысяч рублей. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru со ссылкой на регионального оператора «Рифей».

Так, в ночь на 26 июля хулиганы подожгли сразу две контейнерных площадки в Ленинском районе города – во дворах домов № 15 и №30 по улице Газетной, на одной из площадок не осталось емкостей под мусор.

Также горели контейнеры по адресам: Карла Маркса, 56 и 81, Газетная, 87. Ранее мусорные баки жгли во дворах домов по адресам: Юности, 39, Окунева 9 и 13, Вагоностроителей, 18.