Пьяный свердловчанин заперся в туалете поезда и поджег его

Мужчина закрылся в туалете и поджог его. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Один из пассажиров поезда «Екатеринбург – Приобье» 28 июля заперся в туалете и устроил там пожар. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО на своем сайте.

К сотрудникам транспортной полиции обратилась проводник восьмого вагона. Она рассказала им, что один из пассажиров ведет себя неадекватно.

- Полицейские установили 32-летнего жителя города Верхотурье, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не контролировал свои действия: закрылся в туалетной комнате и поджег защитный корпус противопожарного датчика, - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание было быстро потушено. Пьяного поджигателя довезли до станции «Ивдель-1» и доставили в дежурную часть полиции.

На свердловчанина уже составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах). О решении в отношении поджога пока ничего не говорится.