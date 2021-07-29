На Урале установлен новый рекорд по суточной смертности от COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области остается тяжелой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки от коронавируса скончался 21 человек, это новый антирекорд по смертности с начала пандемии. Эти данные приводит региональный оперативный штаб.
Также обновлен и абсолютный рекорд по числу новых заболевших граждан COVID-19 за сутки. Их количество по всей Свердловской области составляет 499 человек, из них 100 – по Екатеринбургу.
В больницах растет количество пациентов с коронавирусом, состояние 828 из них оценивается врачами как тяжелое.
Общее число жертв пандемии коронавируса в Свердловской области составляет 4 315 человек.