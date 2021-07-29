В Екатеринбурге женщина нашла способ выманить у 86-летней бабушки 250 тысяч

Мошенница максимально замаскировалась. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге неизвестная женщина украла у 86-летней пенсионерки 250 тысяч рублей. Злоумышленница взяла деньги под предлогом, что их якобы нужно поменять на банкноты нового образца в связи с денежной реформой. Об этом сообщает городское УМВД.

Утром 26 июля пожилой женщине позвонила неизвестная, которая представилась соцработником. Она рассказала пенсионерке, что к ней придет соцработник менять имеющиеся деньги на средства нового образца в связи с денежной реформой. Потерпевшая даже не усомнилась в словах мошенницы.

- Когда же около 15 часов к ней в квартиру, расположенную в доме на ул. Хохрякова, заявилась лжесоцработница, гражданка без сомнений отдала ей все свои накопления в размере 250 тысяч рублей, - говорится в сообщении УМВД по Екатеринбургу.

Отмечается, что мошенница обещала вернуть «новые» деньги пенсионерке через два дня. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Подозреваемую засняли камеры видеонаблюдения. Сейчас правоохранители устанавливают ее личность.

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