В Нижнем Тагиле участковый сломал палец теще

Участковый работает с 2017 года. Фото: личная страница обвиняемого во «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле 30-летний участковый отдела полиции № 18 сломал палец теще. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в силовых структурах. Лейтенант полиции набросился на 62-летнюю женщину во время ссоры, сам он при этом был пьян.

- У женщины сломан палец, несколько синяков. Драка произошла 28 июня, - пояснил инсайдер «КП».

Общаться с журналистами участковый отказался и заблокировал корреспондента при попытке договориться о комментарии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Теперь дебоширу грозит увольнение из МВД по отрицательным мотивам.