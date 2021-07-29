Лжесиловик «развел» екатеринбурженку на 2,7 миллиона рублей

Женщина лишилась значительной части денег из-за звонка от неизвестного абонента Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местная жительница Екатеринбурга 1973 года рождения перевела мошенникам более 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщает ГУМВД Свердловской области на своем сайте.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником силового ведомства. Он заявил, что якобы неизвестные пытаются похитить деньги с ее счетов. Также он убедил женщину, что для сохранения средств нужно выполнить указания представителя отдела безопасности банка.

- Затем лжесиловик перевел даму на неизвестных, которые под предлогом защиты ее денежных средств убедили женщину обналичить со счетов все накопления и через QIWI-кошелек перевести их на «защищенные» банковские счета, - говорится в сообщении.

Когда женщина перевела на счета мошенников более 2,7 миллиона рублей, они перестали выходить на связь. Она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Потерпевшая подчеркнула, что злоумышленники оказывали на нее психологическое воздействие. По ее словам, она не смогла адекватно воспринимать происходящее.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».