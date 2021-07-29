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Происшествия29 июля 2021 12:17

В Ирбите директор магазина пыталась подкупить полицейских

На женщину завели уголовное дело
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Дело расследуют следователи регионального СКР

Дело расследуют следователи регионального СКР

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Ирбит Свердловской области директор продуктового магазина пыталась дать взятку сотрудникам полиции, чтобы они закрыли глаза на незаконную торговлю алкоголем. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональный СКР.

Взятку в размере 20 тысяч рублей пыталась дать в начале июля 2021 года владелица торговой точки по улице Первомайской. В данном случае речь идет о попытке получить прикрытие торговли «фунфыриками».

Стражи порядка не стали идти на поводу у незаконной торговки и передали информацию в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Возбуждено уголовное дело.