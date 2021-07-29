Мэрия опубликовала список улиц Екатеринбурга, с которых уберут дорожные ограждения

Ликвидировать ограждения в Екатеринбурге начнут с центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте администрации Екатеринбурга появился список дорожных ограждений, которые уберут с тротуаров. Всего в городе в городе должны демонтировать 254 придорожных забора общей протяженностью 73,1 километра.

Больше всего ограждений снесут в Чкаловском районе. Там проведут демонтаж 17,5 метра заборов. Меньше всего изменений будет в Кировском районе, где снесут всего 1,4 метра заборов.

Самые длинные заборы, которые подлежат сносу, находятся около станции метро «Ботаническая» (2 720 метров), на улице Рябинина от Павла Шаманова до Краснолесья (2 046 метров) и улице Краснолесья от Вильгельма де Геннина до Амундсена (2 014 метров).

В сообщении отмечается, что одним важным приоритетом для властей остается повышение уровня безопасности на дорогах и уменьшение числа ДТП.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на своей странице в Instagram заявил, что сносить заборы начнут с центральной части города. При этом список объектов может еще быть скорректирован. По инициативе горожан некоторые ограждения могут оставить, а другие добавить.

Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

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