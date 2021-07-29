Водитель ВАЗ-2109 ехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Daewoo Nexia Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле вынесли приговор водителю, вылетевшему в толпу пешеходов 3 октября 2020 года. ВАЗ с 22-летним пьяным мужчиной за рулем выкинуло на тротуар после столкновения с Daewoo Nexia. В ДТП пострадали четыре пешехода. Один из них скончался, еще одному причинен тяжкий вред здоровью.

- Максим Андреев двигаясь выехал на регулируемый перекресток Победы с Пархоменко на красный сигнал светофора, запрещающий движение, допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, следовавшим во встречном направлении и совершавшим на указанном перекрестке маневр поворота налево по ходу своего движения по зеленому сигналу светофора, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Добавим, что Максим Андреев сел пьяным за руль, уже имея судимость за неоднократное вождение в состоянии опьянения. Тагилстроевский районный суд признал его виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ и статьи 264.1. Виновник ДТП проведет 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того суд лишил его водительских прав на 1 год 10 месяцев и удовлетворил гражданские иски потерпевших.