В Екатеринбурге похоронщики после ДТП таскали гроб по улице

Катафалк попал в ДТП. Фото: скрин с видео Е1

В Екатеринбурге утром 29 июля на улице Серафимы Дерябиной возникла пробка из-за катафалка с гробом, который попал в ДТП. Ему на помощь приехала вторая машина, сообщает портал E1.

- Похоронщикам пришлось перетаскивать гроб из одной машины в другую. Из-за этого минут 20 потеряли в пробке, - рассказал порталу один из очевидцев.

Позже стало известно, что водитель ритуальной службы перестраивался в крайний левый ряд и не заметил едущий там Volvo. В результате ДТП у легковушки поцарапан бок, а у катафалка отвалился бампер.