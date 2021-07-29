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Происшествия29 июля 2021 11:11

В Екатеринбурге похоронщики после ДТП таскали гроб по улице

Катафалк столкнулся с Volvo при перестройке в другой ряд
Анастасия ШИПИЦИНА
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Катафалк попал в ДТП. Фото: скрин с видео Е1

Катафалк попал в ДТП. Фото: скрин с видео Е1

В Екатеринбурге утром 29 июля на улице Серафимы Дерябиной возникла пробка из-за катафалка с гробом, который попал в ДТП. Ему на помощь приехала вторая машина, сообщает портал E1.

- Похоронщикам пришлось перетаскивать гроб из одной машины в другую. Из-за этого минут 20 потеряли в пробке, - рассказал порталу один из очевидцев.

Позже стало известно, что водитель ритуальной службы перестраивался в крайний левый ряд и не заметил едущий там Volvo. В результате ДТП у легковушки поцарапан бок, а у катафалка отвалился бампер.

В Екатеринбурге катафалк попал в ДТП на улице Серафимы Дерябиной
Видео: информационный портал Е1