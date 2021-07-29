Свердловские врачи впервые прооперировали ребенка в момент его рождения

На операции присутствовали не меньше 15 медиков. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге врачи Областной детской клинической больницы №1 одними из первых в России провели операцию ребенку с патологией легких в процессе его рождения. Вмешательство называется «процедура EXIT» (Ex Utero Intrapartum Treatment), сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Суть нашего вмешательства состояла в том, что ребенок частично рождается, но остается прикрепленным пуповиной к плаценте, в то время как детский хирург устанавливает протез верхних дыхательных путей – специальную трубку, которая позволяет ребенку дышать, - объяснил анестезиологии реанимации и интенсивной терапии ОДКБ №1 Марк Пруткин.

Врач рассказал, что после пуповину отрезают и проводят оставшуюся часть кесарева сечения. Ребенок, которому провели операцию, родился на сроке 30 недель с массой 1,7 килограмма.

Заместитель главврача по хирургии Юрий Баранов подчеркнул, что у ребенка была патология верхних дыхательных путей, которая почти не оставляет шансов на спасение малыша. Однако благодаря «процедуре EXIT» и слаженной работе акушеров-гинекологов, неонатологов и других специалистов ребенку удалось протезировать дыхательную функцию.