Записаться в медучреждение на прививку от коронавируса можно нтремя способами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области первый компонент вакцины от коронавируса на сегодня, 29 июля, поставили 883 280 человек. Информацию об этом публикует региональный оперштаб.
Напомним, записаться в медучреждение на прививку от коронавируса можно на сайте больницы, по единому номеру 122 или через Госуслуги. Также продолжают работать мобильные пункты, запись в которые не требуется.
Публикуем график работы выездных пунктов вакцинации на четверг, 29 июля.
Нижний Тагил:
- с 16:00 до 20:00 ТРЦ «DEPO».
Асбест:
- с 12:00 до 19:00 ТЦ «НЕБО».
Серов:
- с 9:00 до 16:00 ТЦ «Nebo»,
- с 9:00 до 16:00 ТЦ «Магнит Семейный».
Екатеринбург:
- с 10:00 до 14:00 ТРК «Парк Хаус»,
- с 10:00 до 15:00 ТРЦ «Гринвич»,
- с 14:00 до 19:00 Екатеринбургский государственный цирк,
- с 13:00 до 19:00 Аэропорт «Кольцово».