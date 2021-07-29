Записаться в медучреждение на прививку от коронавируса можно нтремя способами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области первый компонент вакцины от коронавируса на сегодня, 29 июля, поставили 883 280 человек. Информацию об этом публикует региональный оперштаб.

Напомним, записаться в медучреждение на прививку от коронавируса можно на сайте больницы, по единому номеру 122 или через Госуслуги. Также продолжают работать мобильные пункты, запись в которые не требуется.

Публикуем график работы выездных пунктов вакцинации на четверг, 29 июля.

Нижний Тагил:

- с 16:00 до 20:00 ТРЦ «DEPO».

Асбест:

- с 12:00 до 19:00 ТЦ «НЕБО».

Серов:

- с 9:00 до 16:00 ТЦ «Nebo»,

- с 9:00 до 16:00 ТЦ «Магнит Семейный».

Екатеринбург:

- с 10:00 до 14:00 ТРК «Парк Хаус»,

- с 10:00 до 15:00 ТРЦ «Гринвич»,

- с 14:00 до 19:00 Екатеринбургский государственный цирк,

- с 13:00 до 19:00 Аэропорт «Кольцово».