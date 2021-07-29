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Общество29 июля 2021 10:04

Вход на ландшафтный фестиваль «Атмосфера» в Екатеринбурге сделают бесплатным

Организаторы ждут, что его посетят около 70 тысяч человек
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В центре площади разместится небольшой пруд и мостик через холм Фото: предоставлено организаторами

В центре площади разместится небольшой пруд и мостик через холм Фото: предоставлено организаторами

В Екатеринбурге Площадь 1905 года за 14 дней превратиться в настоящий сад с газонами, деревьями, цветниками и небольшим прудиком. С 14 по 26 августа здесь пройдет фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера». Вход на него в этот раз будет бесплатным.

- Сад обустроят так, как будто он был здесь всегда. 76 деревьев высадят сразу длинномерами, устроят лужайку с ромашками, цветники, газоны, установят круглые скамьи, качели и лежаки. В центре площади разместится небольшой пруд и мостик через холм, а также деревянный амфитеатр и сцена, где будут выступать музыканты, - рассказывают организаторы. - Сквер будет огорожен со всех сторон живой изгородью и резными деревянными и информационными вставками. Сразу за садом расположится зеленый лекторий и фуд-корт.

Около памятника Ленина планируется также поставить площадку для пляжного волейбола и трибуны. Организаторы рассчитывают, что фестиваль посетят около 70 тысяч человек. Чтобы справится с такой нагрузкой и дать растениям и газону восстановится сквер будут закрывать на ночь и круглосуточно охранять.

Напомним, что для подготовки к фестивалю в это воскресенье, 1 августа, парковку на Площади 1905 года закроют.