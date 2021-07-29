Кешбэк на бирже: Tele2 увеличивает доход частных инвесторов

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 перезапустил инвестиционный портал и расширил линейку персональных предложений для частных инвесторов. Финансовая платформа Tele2 позволяет повысить свой доход новым игрокам фондового рынка. Клиенты могут получить 5% кешбэка с покупки инвестиционного продукта.

Растущая финансовая грамотность населения на фоне снижения ставок по депозитам в 2021 году способствовала росту инвестиционного рынка. В ответ на запрос аудитории Tele2 обновила инвестиционный портал, предоставив частным инвесторам возможность получить дополнительный доход с выхода на фондовый рынок.

Функционал новой платформы расширился за счет интеграции системы кешбэка. Теперь у инвесторов есть возможность открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет, приобрести инвестиционный продукт и вернуть 5% от объема финансовых вложений. Чтобы начать инвестировать, достаточно перейти на портал и оставить заявку. Процесс от заполнения заявки до первой сделки занимает не более 5 минут. Воспользоваться инструментами сервиса может любой желающий – для этого не обязательно быть клиентом оператора. При этом абонентам Tele2 дополнительно будут зачислены 500 рублей на лицевой счет мобильного телефона.

Фото: предоставлено Tele2

По итогам первого полугодия 2021 года самыми активными частными инвесторами стали москвичи – доля посетителей портала, проживающих в столице, составила 20% от общего числа пользователей. На втором месте оказались челябинцы (10%), третью строчку с отрывом в 1 п. п. заняли петербуржцы. При этом во всех регионах чаще других сервисом интересовались клиенты в возрасте от 25 до 44 лет – на них пришлось 63% от общего трафика и 61% от числа заявок на открытие счетов. Анализируя инвесторов разных полов, Tele2 зафиксировала большую активность в пользовании инвестиционными инструментами среди мужчин (60%) – этот показатель актуален как в разрезе трафика, так и в числе оставленных заявок.

Ускоренные темпы цифровизации сегодня стимулируют спрос на инвестиционные продукты и биржевые инструменты, что подтверждает анализ источников трафика на сервис. Безоговорочным лидером стал такой популярный медиаформат, как Stories. При этом короткие публикации пользователи просматривали не в соцсетях, а в мобильном приложении «Мой Tele2». Около 82% пользователей финансового портала перешли на него именно из приложения, получив практическую информацию в ленте.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

- Развивая финансовые сервисы на фоне стремительно растущего рынка, мы в первую очередь фокусируемся на персонализации клиентского опыта. Дистанционным входом на фондовый рынок сложно удивить – в пару кликов клиент может управлять инвестиционным портфелем из любой точки мира. Но нам важно предоставить клиенту возможность комфортного пользования инвестиционном продуктом на протяжении всего финансового пути. Так, интеграция индивидуальных предложений в платформу позволяет инвестору получить доход вне зависимости от категории рисков.