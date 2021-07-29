На Белоярской АЭС останавливают третий энергоблок

Ремонты энергоблоков - одна из важных составляющих безопасной эксплуатации атомной станции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на Белоярской АЭС сегодня, 29 июля, останавливают работу третьего энергоблока. Он будет отключен от сети для проведения планового ремонта - перегрузки топлива, техобслуживания и профилактического ремонта оборудования.

- На Белоярской АЭС профилактике уделяют большое внимание. Регулярные ремонты энергоблоков - одна из важных составляющих безопасной эксплуатации атомной станции, поскольку своевременность и качество профилактических ремонтов способствуют длительной и надёжной работе оборудования, - отметил главный инженер Белоярской АЭС Юрий Носов.

На атомной электростанции добавили, что четвертый энергоблок продолжает работать на номинальном уровне мощности в соответствии с диспетчерским графиком. Также там отметили, что радиационная обстановка в районе расположения Белоярской АЭС и на территории городского округа Заречный не изменялась и соответствует уровню естественного природного фона.

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