В Кольцово не пустили в самолет пьяную парочку

Двоим жителям Благовещенска за хулиганство в аэропорту придется оплатить штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово накануне, 28 июля, на самолет не пустили пару из Благовещенска. Мужчина и женщина собирались улететь домой, но выпили слишком много алкоголя в одном из кафе стерильной зоны, пока ожидали посадку и из-за этого не попали на борт.

- Прибывшие на место транспортные полицейские установили 45-летних жителей Благовещенска. Во время посадки они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и нецензурно выражались, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО

Парочку доставили в дежурную часть. Сотрудники транспортной полиции составили на них за мелкое хулиганство протоколы об административном нарушении. Теперь им не только нужно будет купить новые билеты на самолет, но и оплатить штраф – 1000 рублей с каждого.