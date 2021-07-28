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Общество28 июля 2021 19:57

На реке Чусовой отпраздновали день Крещения Руси

28 июля здесь крестили 55 человек
Алена ЗАХАРОВА
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Крещение отметили на реке Чусовая

Крещение отметили на реке Чусовая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 28 июля в день Крещения Руси состоялось традиционное крещение на реке Чусовой. Участие в нем приняли 55 свердловчан из Екатеринбурга, Асбеста и Полевского.

- Князь-Владимирский храм традиционно, уже в 18-й раз, отметил престольный праздник крещением в водах реки Чусовой. 55 человек из Полевского, Екатеринбурга, Асбеста приняли в этот день Святое Крещение. Возраст крещеных - от младенцев до шестидесятилетних. Многие крестятся семьями, – сообщали в Екатеринбургской епархии.

Также в епархии уточнили, что в связи с распространением коронавирусной инфекции богослужение и таинство крещения совершались с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.