Появилось видео, как по Мичуринскому гуляет парень с автоматом «Калашников»

Никита Рыжиков сильно напугал местных жителей. Фото: скрин с видео

В Сети появилось видео, на котором 32-летний мужчина Никита Рыжиков гуляет с автоматом «Калашников» по микрорайону Мичуринский в Екатеринбурге 28 августа.

Размахивание оружием посреди бела дня в жилом микрорайоне сильно напугало местных жителей, который обратились за помощью по телефону 112. Правда, там им ответили, что звонят они не в полицию, поэтому помочь им не могут.

Позже стражи порядка все-таки выехали в микрорайону и задержали парня в съемной квартире на пятом этаже в одном из домов по улице Широкореченская. Оружие оказалось не боевым, оно предназначено для игры в страйкбол.

- По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное решение, - заверил «КП-Екатеринбург» глава пресс-служба МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Мужчина извинился за свой поступок и пообещал, что впредь такого не повторится.

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