Свердловский губернатор приехал с проверкой в Верхний Тагил и Кировград

Евгений Куйвашев продолжает предвыборное турне по региону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил, как ведутся работы по благоустройству в Верхнем Тагиле и Кировграде.

Глава региона убедился, что в Верхнем Тагиле практически завершено строительство Набережной огней. На первом этапе работ появились амфитеатр, спортплощадки для игры в баскетбол и волейбол, скейт-парк, велодорожки. Сейчас здесь доделывают освещение.

На втором этапе будут закончены работы на площади Победы и в городском сквере — через дорогу от набережной. Благоустройство площади Победы планируют завершить к 1 сентября, а городской сквер сдадут к 15 октября.

- В выходные и после работы, учебы вся городская жизнь в Верхнем Тагиле перемещается на Набережную огней. Здесь уже очень красиво, но будет еще лучше, когда завершим второй этап, — рассказал губернатор.

В Кировграде Куйвашев проверил, как идет строительство в Школьном сквере. Сквер располагается на площадке около школы №2. Уже готово бетонное основание, его осталось обшить деревянными брусками. Сделано основание для будущего скейт-парка, строятся амфитеатры. Полностью облагорожена территория парковки. Завершить работы планируют к октябрю.