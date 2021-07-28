Уральское следственное управление на транспорте реорганизовали

Уральское СУ реорганизовали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 28 июля произошла реорганизация Уральского следственного управления на транспорте СКР. Его присоединили к Приволжскому. На их базе создали Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Оно будет базировать в Нижнем Новгороде. Его руководителем стал полковник юстиции Анатолий Митин, который ранее возглавлял Приволжское следственное управление на транспорте.

- Уведомляем об образовании Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России на базе Приволжского следственного управления на транспорте СК России путем присоединения Уральского следственного управления на транспорте СК России, - сообщили на сайте бывшего Уральского следственного управления.

В задачи Центрального межрегионального управления войдет прием, регистрация, проверка сообщений, расследование уголовных дел о преступлениях в сфере движения и эксплуатации водного, воздушного и железнодорожного транспорта. Туда войдут таможни в Приволжском и Уральском транспортных округах.

Уральское следственного управления на транспорте СКР в существовало с января 2011 года, а с августа 2018 года его возглавлял уроженец поселка Шаля генерал-лейтенант юстиции Петр Решетников.