В Свердловской области многодетная семья погорельцев получит новое жилье

Семья Сергеевых. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Недалеко от Нижнего Тагила в городе Кушва у многодетной семьи Сергеевых на днях полностью сгорел дом. Огонь уничтожил все вещи деньги и документы. Сейчас погорельцев разместили на даче, но жить зимой в ней нельзя.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил как можно скорее найти для них новое жилье. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

- Волонтеры уже нашли для семьи постельное белье, подушки, одеяла, продукты. Администрация Кушвы предоставила временное жилье. Я поручил как можно скорее найти возможность обеспечить Сергеевых новым жильем – рассказал Евгений Куйвашев.

Глава региона также отметил, что семья Сергеевых – уникальна. В ней 11 детей, но за всю жизнь супруги жизнь Елена и Виктор воспитали 25 детей, родных и приемных.