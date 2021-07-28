В баскетболе наши взяли "серебро" Фото: Олег УКЛАДОВ

Сборная России по баскетболу 3х3 уступила в финале Олимпиады в Токио сборной Латвии со счетом 21:18.

В составе сборной России серебро завоевали свердловские спортсмены Кирилл Писклов из «Уралмаша» и Илья Карпенков, который представляет команду «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Вместе с ними медаль завоевали Станислав Шаров и Александр Зуев.

Напомним, этот вид соревнований первый раз был представлен на Олимпиаде, а значит Россия в истории получила серебро в баскетболе 3×3.