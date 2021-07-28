В Каменске-Уральском осудили инспектора Ростехнадзора за взятку 1,4 миллиона рублей

Мужчине присудили срок в 6 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском приговорили к 6 годам лишения свободы бывшего сотрудника Ростехнадзора Дениса Семашко. Он получал взятки на общую сумму 1,4 миллиона рублей.

- Он признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и за попустительство по службе, в крупном размере». Суд учел, что в ноябре 2019 года Денис Семашко по приговору Верх-Исетского суда был осужден за совершение аналогичных преступлений, и приговорил его к 6 годам колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 3 года, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В суде стало известно, что Семашко проводил выездную проверку строящейся подстанции. Он выявил нарушения по несоблюдению требований, которые могли сорвать сроки сдачи объекта и привлечь юридическое лицо к административной ответственности. В июле 2015 года инспектор Ростехнадзора предложил сотруднику организации за взятку не указывать о нарушениях. В сентябре 2015 года, на банковский счет родственницы Семашко были переведены 400 тысяч рублей.

Помимо этого, Семашко получил 1 миллион рублей от генерального директора этого же предприятия за то, что скрыл в акте проверки нарушения, которые были допущены при строительстве объекта капитального строительства электросетевого хозяйства. Деньги перечислялись с ноября по декабрь 2015 года.

Обвиняемый вину не признал, но следователи при помощи сотрудников полиции собрали доказательную базу.