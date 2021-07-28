Стала известна личность парня с автоматом из Мичуринского

Фото: личная страница во «ВКонтакте»

Мужчиной с автоматом из Мичуринского оказался 32-летний Никита Рыжиков. У него есть жена и маленький сын. Он даже выложил фото из автозака. В ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что Никита извинился и пообещал больше не гулять с автоматом по улицам.

- «Ствол» он якобы взял у приятеля, оружие боевым не является, Это предмет для игры в страйкбол, стреляет пластиковыми шариками. В эти минуты его везут в дежурную часть территориальную часть ОВД для опроса, - рассказал «КП» пресс-секратарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.