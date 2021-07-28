В Нижнем Тагиле «представительница профсоюза» обманула 90-летнюю бабушку

Стражи порядка ищут мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мошенники обманули 90-летнюю пенсионерку. Злоумышленники позвонили пожилой даме на стационарный телефон и расспросили о том, давно ли она получала подарки от профсоюза. Во время беседы бабушка призналась, что ожидала бы что-нибудь к прошедшему Дню металлурга.

Тогда незнакомка на другом конце провода сообщила, что сейчас к ней придет представитель профсоюзной организации.

- В этот момент в дверь позвонили, хозяйка, будучи уверенной, что пришла дочь, открыла дверь. Увидев на пороге незнакомую женщину, спросила, не из профсоюза ли та, и услышала утвердительный ответ. Пенсионерка вернулась к телефонному разговору и предложила пришедшей женщине взять трубку, — рассказали в пресс-службе МВД «Нижнетагильское».

«Сотрудница профсоюза» рассказала женщине преклонного возраста о том, что скоро произойдет денежная реформа и предложила обменять денежные купюры. Мошенница убедила отдать ей всю имеющуюся наличность для того, чтобы обменять в банке. Пострадавшая достала 180 тысяч рублей, но засомневалась и начала звонить дочери. В этот момент злоумышленница взяла деньги и скрылась.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. На данный момент устанавливается личность мошенницы.

Напомним, это уже второй случай обмана пожилых граждан в Нижнем Тагиле. Ранее «целительница» обманула пенсионерку на крупную сумму.