В Екатеринбурге пустят дополнительные электрички до Кольцово

Дополнительные электрички до Кольцово начнут курсировать с 2 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли выход из ситуации с опозданием пассажиров на рейсы в аэропорт. С 2 августа будут запущены дополнительные электрички до Кольцово. К такому решению пришли из-за большого количества авиарейсов в летний период, а также из-за пробок на ремонтируемом участке Кольцовского тракта.

Решение о запуске дополнительных электричек было принято Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона со Свердловской пригородной компанией и аэропортом по инициативе Уральской транспортной прокуратуры.

- Недостаточное количество рейсов электропоездов по маршруту Екатеринбург-Пассажирский - аэропорт Кольцово объективно не позволяло пассажирам рассматривать железнодорожный транспорт в качестве альтернативы автомобильному, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Отметим, что время курсирования электричек определили, учитывая время наибольшего количества убывающих рейсов из аэропорта Кольцово.