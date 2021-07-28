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Общество28 июля 2021 15:12

В Екатеринбурге пустят дополнительные электрички до Кольцово

К такому решению пришли из-за роста количества авиарейсов и пробок из-за ремонта на Кольцовском тракте
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Дополнительные электрички до Кольцово начнут курсировать с 2 августа

Дополнительные электрички до Кольцово начнут курсировать с 2 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли выход из ситуации с опозданием пассажиров на рейсы в аэропорт. С 2 августа будут запущены дополнительные электрички до Кольцово. К такому решению пришли из-за большого количества авиарейсов в летний период, а также из-за пробок на ремонтируемом участке Кольцовского тракта.

Решение о запуске дополнительных электричек было принято Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона со Свердловской пригородной компанией и аэропортом по инициативе Уральской транспортной прокуратуры.

- Недостаточное количество рейсов электропоездов по маршруту Екатеринбург-Пассажирский - аэропорт Кольцово объективно не позволяло пассажирам рассматривать железнодорожный транспорт в качестве альтернативы автомобильному, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Отметим, что время курсирования электричек определили, учитывая время наибольшего количества убывающих рейсов из аэропорта Кольцово.