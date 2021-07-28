Три креста - в кошельке пустота: в Нижнем Тагиле мошенница «сняла порчу» с бабушки за 780 тысяч рублей

Бабушку лишили огромной суммы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 25 июля возле остановки «Радиоуправление» мошенница обманула 75-летнюю бабушку, обратившись с вопросом: «Как пройти в ближайшее ателье»?

Во время беседы женщина назвала себя целительницей и рассказала доверчивой пенсионерке о порче, которую на нее навела близкая родственница. Злоумышленница заявила, что порчу можно снять, что нужно будет встретиться несколько раз, чтобы совершить обряды.

В это же время к ним подошла девушка, которая якобы обратилась за помощью к «целительнице». Знахарка обеим женщинам назначила встречу на следующий день, куда они должны были принести фотографию и небольшой набор продуктов.

- При встрече знахарка достала из контейнера землю, назвав ее священной, которую принялась втирать в фото пожилой женщины, потом предложила ей своей рукой сделать то же самое. Во время процесса пенсионерка увидела появившиеся на фотографии три креста и сильно испугалась, услышав, что в ближайшее время трое родственников умрут. Неприятные новости ожидали и девушку. Целительница назначила новое время на 14:30 и попросила обеих принести все денежные средства, имеющиеся дома, для проведения обряда снятия порчи, — сообщили в полиции Нижнего Тагила.

В указанное время пожилая дама отдала мошеннице конверт с деньгами, в котором находились 780 тысяч рублей. Злоумышленница предложила встретиться на следующий день, сказав, что вернет их. Однако пострадавшая больше не увидела ни «целительницу», ни свои деньги.

На данный момент сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности мошенниц. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.