Меньше дела – больше слов: как ходят на шопинг мужчины и женщины

Фото: предоставлено МЕГАФОН

Чаще всего посетители торговых центров Екатеринбурга используют мобильный интернет для прослушивания музыки, онлайн-игр, просмотра видео и поиска маршрутов в картах. Хотя девушек в торговых центрах меньше мужчин, они обгоняют последних по времени нахождения в интернете и общению.

По опросам социологов, импульсивные покупки совершают 84% россиян, и женщины сожалеют о них чаще мужчин. Для сильного пола важны вежливость персонала, скорость обслуживания и чистота в торговом зале. Девушки, как правило, не обращают на это внимания и не знают точно, какая именно вещь им нужна. Новые интересные факты о покупателях узнали в МегаФоне, изучив активность абонентов Екатеринбурга с помощью обезличенной статистики Big Data.

Оказалось, мужчины чаще ходят в торговые центры мегаполиса. Их доля среди посетителей-абонентов оператора составляет 55%. Молодые люди больше заняты делом и покупками, чем смартфоном. Девушки же проводят за интернет-серфингом больше времени, всего за день они расходуют около 2000 ГБ, этого объема хватило бы, чтобы 200 дней без перерыва смотреть видео на YouTube. Разговаривают они почти на треть больше мужчин, и на каждые произнесенные дамами 20 слов их спутники успевают сказать лишь 14.

Наиболее общительные и интернет-активные абоненты посещают торговые центры «Гринвич», «Омега», «Фан-Фан», «Кит» и «Дирижабль». Именно здесь генерится основной мобильный трафик из примерочных и фудкортов. Быстро скачивать информацию или совершать видеозвонки посетителям магазинов помогают индор базовые станции МегаФона, за счет них сигнал сети проникает в бутики, примерочные и даже складские помещения.

Среди сайтов наибольшее число запросов из торговых центров фиксируется на ресурс компании DNS. Из социальных сетей в топе Facebook, который здесь даже сумел обогнать Вконтакте, среди мессенджеров традиционно в лидерах Whats App.

Самый популярный салон МегаФона у жителей Екатеринбурга находится в ТЦ «Мегаполис». В пятерку наиболее посещаемых также вошли точки в торговых комплексах «Дирижабль», «Гринвич», «Омега» и «Карнавал». Покупатели последнего отличаются интересом к люксовым моделям смартфонов – здесь чаще, чем в других салонах, приобретают дорогие модели.