В Нижнем Тагиле будут судить троицу, укравшую 72 тонны чугунных труб стоимостью больше миллиона

Уголовное дело в отношении мужчин, обвиняемых в краже в особо крупном размере, будет рассматривать Пригородный районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить троицу злоумышленников, укравших 72 тонны чугунных труб канализационного коллектора. По версии следствия, собственник земельного участка попросил одно из обвиняемых провести земляные работы. Злоумышленник получил схему этой территории, узнал, где проходят коммуникации, и решил стащить трубы.

- В июле 2020 года злоумышленники при помощи экскаватора выкопали траншею, из которой произвели демонтаж чугунных труб канализационного коллектора, ковшом экскаватора их сломали на фрагменты. После чего на грузовых автомобилях вывезли и сдали в пункты приема металла, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

В итоге троица причинила ущерб администрации Нижнего Тагила на общую сумму больше 1,1 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении мужчин, обвиняемых в краже в особо крупном размере, будет рассматривать Пригородный районный суд.