Празднование Дня строителя в Историческом сквере Екатеринбурга отменили из-за коронавируса

Участок, где появится велнес-площадка Фото: Гильдия строителей Урала

В следующую субботу, 7 августа, в Историческом сквере Екатеринбурга дожжен был пройти День строителя. Из-за коронавируса праздничные мероприятия решили отменить.

- Празднование Дня строителя должно было состояться в Историческом сквере, но из-за сложившейся обстановки такой формат невозможен. Тем не менее, строители решили не оставлять горожан без подарка, - рассказали в Гильдии строителей Урала.

Гильдия строителей Урала 5 августа на набережной Городского пруда рядом с БЦ «Президент» обустроит площадку, на которой разместиться комплекс для занятий спортом. Кроме того, планируется высадить яблоневую аллею и поставить скамейки, сделанные по эскизу архитектора Ельцин Центра Бориса Бернаскони.

- В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и крупнейшие застройщики города. Ожидается, что рядом БЦ «Президент» обустроят зону для йоги и летний кинотеатр, таким образом расширив функционал велнес-площадки, - рассказали в Гильдии строителей Урала.

После открытия площадки в Ельцин-центре также пройдет церемония награждения конкурса «Миссис стройкомплекс», в котором участвуют 12 сотрудниц строительных компаний. Победительница получит корону с кристаллами Swarovski и денежный приз.