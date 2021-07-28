Из-за подготовки к фестивалю «Атмосфера» на Площади 1905 года закроют парковку

В центре города временно появится настоящий сад Фото: предоставлено организаторами фестиваля

На Площади 1905 года в это воскресенье, 1 августа закроют парковку, чтобы начать подготовку к Евразийскому фестивалю ландшафтного искусства «Атмосфера».

- Завезут тысячу кубометров грунта, и одновременно с этим будут готовить спортивную зону фестиваля. Там появятся волейбольная площадка и павильон, где будут проходить автограф-сессии чемпионов Олимпиады-2020, - рассказала руководитель проекта Юлия Сорокина.

Напомним, Площадь 1905 года на время фестиваля - с 14 по 26 августа, превратиться в настоящий сад. Здесь посадят 76 деревьев, кустарники и цветы. После празднования Дня города сад демонтируют, а все деревья, кустарники и цветы высадят на центральных улицах Екатеринбурга. Планируется, что ограждения, закрывающие парковку, уберут 30 августа, когда будет закончен демонтаж всех объектов фестиваля.