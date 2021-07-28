ЕВРАЗ КГОК обновляет технику для работы в карьерах

Фото: Предоставлено ЕВРАЗ

На ЕВРАЗ КГОК введены в эксплуатацию второй экскаватор Р&Н с объемом ковша 20 кубических метров и новый локомотив НП-1. Объем инвестиций в обновление техники составил около 350 млн рублей.

Карьерный экскаватор задействован на добыче руды и вскрышных работах на Собственно-Качканарском месторождении. Он оснащен компьютерной системой контроля всех узлов и агрегатов, которая анализирует и сохраняет информацию, а также подсказывает машинисту, какие приемы работы использовать в нестандартных ситуациях. Техника оборудована системой очистки воздуха от пыли «Аir scuв Рrо», антивибрационными креслами, прочными противоударными стеклами, что улучшает условия эксплуатации и труда машинистов экскаватора. Уровень шумоизоляции, вибрации в кабине управления соответствуют самым высоким стандартам качества, что подтверждено международными сертификатами.

Фото: Предоставлено ЕВРАЗ

Производительность новой машины - 9486 кубических метров в сутки. За год объем погрузки составит около шести миллионов кубометров горной массы. Экскаватор работает в связке с 240-тонными БЕЛАЗами.

Также на предприятии приобретен новый локомотив НП-1. Тяговый агрегат поставлен на ЕВРАЗ КГОК с Новочеркасского электровозостроительного завода. Проект локомотива разработан по специальному заказу комбината. Агрегат имеет улучшенные эксплуатационные характеристики: увеличенный обзор машиниста, кондиционирование рабочих мест, два пульта управления для удобства эксплуатации в обоих направлениях движения.

Фото: Предоставлено ЕВРАЗ

Один локомотив способен вывести состав массой более двух тысяч тонн и обладает высокой скоростью (до 65 километров в час). Техника оснащена четырьмя системами торможения, что повышает безопасность управления. Всего на ЕВРАЗ КГОКе используется 24 подобных агрегата.

- До конца года мы планируем приобрести еще один тяговый агрегат НП-1, это позволит нам повысить эффективность грузоперевозок на ЕВРАЗ КГОКе. Планомерное обновление выводит ЕВРАЗ КГОК на принципиально новый уровень производства, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.