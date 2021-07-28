Доставайте купальники: в выходные в Екатеринбург возвращается 30-градусная жара

Жара продержится на Урале до 8 августа 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето в этом году выдалось довольно жаркое, если вспомнить июнь, и июль. Но близится начало августа, и последние дни в Екатеринбурге и Свердловской области стало пасмурно и дождливо, вновь вернулись сильные ветра, а температура воздуха опустилась до +15. Жители города вспомнили о теплых куртках и свитерах, достали зонтики.

Но не спешите убирать легкие вещи! Лето совсем скоро вновь покажется на горизонте.

- Температура начнет повышаться уже с выходных дней и достигнет +25 °C. И всю неделю будет держаться на уровне от +25 до +30 °C, - сообщает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

По ее словам, в эти дни не исключены осадки. В северных районах области дожди пройдут с большей вероятностью.

Напомним, что в данный момент на территории Свердловской области действует метеорологическое предупреждение. На востоке и юго-востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.